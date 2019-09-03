WORLDSKILLS - 2019

Татар-информ

3 сентября 2019, 16:58

Общество

Молодежные объединения из РТ приглашают поучаствовать во Всероссийском межнациональном лагере

Общество

Молодежные объединения из РТ приглашают поучаствовать во Всероссийском межнациональном лагере

Участники смены создадут социальные ролики по межнациональной тематике, которые будут транслироваться на региональных каналах.

(Казань, 3 сентября, «Татар-информ»). С 16 по 21 октября в Подмосковье пройдет третий Всероссийский патриотический межнациональный лагерь молодежи «Поколение», сообщает пресс-служба Федерального агентства по делам национальностей. 

К участию приглашаются лидеры студенческих, молодежных и общественных организаций, этнокультурных объединений из российских регионов.

Для участников будут организованы встречи с политиками, общественными деятелями, музыкантами, писателями, артистами. Молодые люди смогут поучаствовать в мастер-классах по актерскому мастерству и ораторскому искусству, в различных спортивных мероприятиях и экскурсиях. 

Под руководством профессиональных режиссеров и продюсеров ребята создадут социальные ролики по межнациональной тематике, которые будут транслироваться на региональных каналах. 

«Каждый вечер будет посвящен знакомству с культурой и традициями разных народов России. Участники будут петь на своих родных языках, исполнять национальные танцы», — говорится в источнике.

Завершится лагерь большим концертом и награждением авторов лучших короткометражек.

В 2018 году в смене поучаствовали более 150 лидеров студенческих, молодежных и общественных организаций и этнокультурных объединений из российских регионов и стран ближнего зарубежья.

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