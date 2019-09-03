Молодежные объединения из РТ приглашают поучаствовать во Всероссийском межнациональном лагере

(Казань, 3 сентября, «Татар-информ»). С 16 по 21 октября в Подмосковье пройдет третий Всероссийский патриотический межнациональный лагерь молодежи «Поколение», сообщает пресс-служба Федерального агентства по делам национальностей.

К участию приглашаются лидеры студенческих, молодежных и общественных организаций, этнокультурных объединений из российских регионов.

Для участников будут организованы встречи с политиками, общественными деятелями, музыкантами, писателями, артистами. Молодые люди смогут поучаствовать в мастер-классах по актерскому мастерству и ораторскому искусству, в различных спортивных мероприятиях и экскурсиях.

Под руководством профессиональных режиссеров и продюсеров ребята создадут социальные ролики по межнациональной тематике, которые будут транслироваться на региональных каналах.

«Каждый вечер будет посвящен знакомству с культурой и традициями разных народов России. Участники будут петь на своих родных языках, исполнять национальные танцы», — говорится в источнике.

Завершится лагерь большим концертом и награждением авторов лучших короткометражек.

В 2018 году в смене поучаствовали более 150 лидеров студенческих, молодежных и общественных организаций и этнокультурных объединений из российских регионов и стран ближнего зарубежья.

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