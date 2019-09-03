За полгода более двухсот предпринимателей Алексеевского района обратились за консультацией в ФПП

(Казань, 3 сентября, «Татар-информ»). В Алексеевском районе за полгода — с марта 2019 года — за консультативной помощью обратились более двухсот предпринимателей. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики РТ.

«Предпринимателей интересуют вопросы, есть ли у Фонда поддержки предпринимательства гранты или безвозмездные кредиты, как можно получить льготный лизинг, а также оформить субсидирование процентной ставки по кредитам», — цитирует ведомство слова регионального представителя Фонда поддержки предпринимательства Евгения Мельникова.

Кроме того, за помощью в фонд обращаются фермеры, предприниматели из сферы торговли, строители, инженеры, таксисты. По словам Мельникова, сотрудники организации стараются не только ответить на поставленный вопрос, но и подсказать дополнительные инструменты для развития: образовательные курсы и другие бесплатные возможности для профессионального роста и развития бизнеса.

По мнению бизнесменов Алексеевского района, основные проблемы, с которыми они сталкиваются, — нехватка специализированных кадров и необходимость финансовой поддержки со стороны государства. Так, в компании по производству бетона ООО «Мостовик» отметили нехватку электрогазосварщиков и монтажников — их приглашают из Тюлячинского и Заинского районов. Проблему озвучили в рамках балансовой комиссии, состоявшейся при участии министра экономики РТ Фарида Абдулганиева. В министерстве вопрос взяли под контроль и пообещали содействовать в развитии нового образовательного направления для поддержки бизнеса.

В компании по распиловке и строганию древесины ООО «Крона» подчеркнули, что старое оборудование не позволяет перейти на производство более сложного продукта, что мешает конкурировать на рынке. Коммерсанты отмечают, что ограничиваются производством низкодоходной продукции, которая не востребована на местном рынке. Ее продают в другие районы практически по себестоимости. Как отметили в Минэкономики, решение этой проблемы — финансовая поддержка государства: субсидии, гранты, займы и микрозаймы. Так, например, в каждом районе республики работает и районный представитель Фонда поддержки предпринимательства, к которому можно обратиться за консультацией.

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