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Татар-информ

3 сентября 2019, 15:42

Общество

Метеоролог: Вопреки трендам на потепление, продолжительность тепла в Татарстане сокращается

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Общество

Метеоролог: Вопреки трендам на потепление, продолжительность тепла в Татарстане сокращается

Фото: Султан Исхаков

Согласно новейшим данным, за последнее десятилетие весна в республику приходит с опозданием, а осень — раньше срока.

(Казань, 3 сентября, «Татар-информ», Егор Никитин). Несмотря на рост показателя среднегодовой температуры, период тепла в Татарстане за последнее десятилетие сократился. Свежие данные с метеостанций республики настораживают ученых, сообщил на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» заведующий кафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ Юрий Переведенцев. 

По его словам, за последние годы в Поволжье и Татарстане произошел скачок среднегодовой температуры, погода стала заметно теплее. В то же время, согласно самым свежим данным, период летнего тепла в республике сокращается.

«Начиная с 2010 года, у нас весна стала приходить позднее, а осень наступать раньше. И продолжительность теплого периода стала уменьшаться. Это новейшие данные, рассчитанные на нашей кафедре по показаниям всех метеостанций Татарстана. Все это нас очень сильно настораживает», — подчеркнул Юрий Переведенцев.

Он добавил, что такие данные специалисты получили при рассмотрении погоды не в целом по году, а по отдельным сезонам. 

 

 

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