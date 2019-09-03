Метеоролог: Вопреки трендам на потепление, продолжительность тепла в Татарстане сокращается

(Казань, 3 сентября, «Татар-информ», Егор Никитин). Несмотря на рост показателя среднегодовой температуры, период тепла в Татарстане за последнее десятилетие сократился. Свежие данные с метеостанций республики настораживают ученых, сообщил на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» заведующий кафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ Юрий Переведенцев.

По его словам, за последние годы в Поволжье и Татарстане произошел скачок среднегодовой температуры, погода стала заметно теплее. В то же время, согласно самым свежим данным, период летнего тепла в республике сокращается.

«Начиная с 2010 года, у нас весна стала приходить позднее, а осень наступать раньше. И продолжительность теплого периода стала уменьшаться. Это новейшие данные, рассчитанные на нашей кафедре по показаниям всех метеостанций Татарстана. Все это нас очень сильно настораживает», — подчеркнул Юрий Переведенцев.

Он добавил, что такие данные специалисты получили при рассмотрении погоды не в целом по году, а по отдельным сезонам.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.