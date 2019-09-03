Затраты челнинских дачников на вывоз мусора сократились на 70%

(Казань, 3 сентября, «Татар-информ»). Расходы на вывоз мусора для садоводов Набережных Челнов сократились на 70%. Об этом сообщил председатель Ассоциации садовых некоммерческих товариществ (СНТ) города Виталий Быков.

«После установления новых правил наши затраты на вывоз мусора заметно сократились. Например, в СНТ „Гидростроитель-2“ расходы на вывоз мусора составляют около 250 тысяч рублей, а раньше эта цифра была гораздо больше, затраты сократились на 70%. Мусоровоз приезжает два раза в неделю — в среду и воскресенье», — поделился Быков.

По его словам, на сегодняшний день специализированные площадки для сбора и вывоза твердых коммунальных отходов (ТКО) есть в большинстве обществ, расположенных в границах Автограда. Всего в Набережных Челнах их 14.

Кроме того, теперь они имеют более эстетичный вид: аккуратные, выполнены в едином стиле, огорожены, внутри — новые контейнеры, подчеркнул глава Ассоциации СНТ Набережных Челнов.

«Раньше из-за отходов образовывались свалки, за что экологи и сотрудники административно-технической инспекции могли оштрафовать. Сейчас все позади. Огромным подспорьем в решении этой проблемы стало участие в различных республиканских программах. Власти Татарстана оказывают серьезную поддержку садоводам. В прошлом году на все СНТ республики выделили полмиллиарда рублей», — рассказал он.

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