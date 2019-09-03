Казанским школьникам рассказали, как не попасть под влияние экстремистов и террористов

(Казань, 3 сентября, «Татар-информ», Елена Саляхова). Как не попасть под влияние экстремистских организаций и что делать, если оказались в заложниках, – об этом сегодня старшеклассникам казанской гимназии №7 рассказали на уроке по противодействию экстремизму.

После трагедии в Беслане такие уроки ежегодно проводят во всех школах страны, в том числе и в татарстанских.

«Наша основная задача показать школьникам, как формируется экстремист или террорист. Мы пытаемся рассказать, почему человек становится приверженцем каких-либо идеологий. Благодаря этому мы хотим, чтобы дети стали более бдительными и внимательными к своему окружению», – рассказал молодежный помощник руководителя аппарата антитеррористической комиссии в РТ Азат Валиахметов.

Школьникам напомнили о трагических событиях в Беслане. 1 сентября 2004 года во время торжественной линейки террористы захватили школу №1 и взяли в заложники более 1200 человек. Несколько дней люди находились в заминированном спортзале. Пленникам не давали еды, воды и отказывали в медикаментах.

3 сентября в здании школы прогремели два взрыва. В результате террористического акта погибли 334 человека, 186 из них – дети.

Перед тем как сегодня, в международный день солидарности в борьбе с терроризмом, начать урок, Азат Валиахметов объявил минуту молчания в память погибших в Бесланской школе.

Само занятие проходило в форме вопроса-ответа – ученики должны были ответить, к примеру, что делать, если они оказались в заложниках.

«Ничего не делать. Мы не можем повлиять на события, для этого есть спецслужбы. Если есть возможность, то можно позвонить родственникам или в спецслужбы, чтобы сообщить о случившемся», – ответила одна из учениц гимназии.

К слову, школьница оказалась права. Азат Валиахметов отметил, что почти все ребята, с кем ему удалось пообщаться во время урока, хорошо знакомы и с событиями в бесланской школе, и с правилами поведения в подобных ситуациях.

По словам школьников, урок был интересным, было и над чем задуматься.

«Урок был очень полезным, я больше узнал о трагедии. На мой взгляд, очень важно знать о таких событиях, чтобы в будущем можно было бы предугадать последствия», – сказал ученик Марат Мансуров.

Сегодня, по словам Азата Валиахметова, дети и подростки имеют больше шансов попасть под влияние экстремистов и террористов. Особенно это касается тех, кто проводит много времени в Интернете.

Азат Валиахметов рекомендовал родителям уделять больше внимания своим детям, интересоваться их жизнью и быть в курсе того, с кем они проводят время.

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