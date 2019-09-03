В Казани обустроят 900 новых парковочных мест

(Казань, 3 сентября, «Татар-информ»). В ноябре в Казани появится 900 новых парковочных мест, сообщает пресс-служба мэрии.

«Расширение муниципального парковочного пространства запланировано в Старо-Татарской слободе и на территории, ограниченной улицами Абжалилова, Лейтенанта Шмидта, Вишневского и Николая Ершова», — говорится в сообщении.

Всего с новыми парковочными местами на 124 участках городской улично-дорожной сети Казани будет организовано 4 тыс. 313 машино-мест.

Ранее «Татар-информ» сообщало, что в Казани планируют построить 11 новых набережных и 600 скверов.

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