Юрий Переведенцев: «Маловероятно, что зима в Казани будет суровой»

(Казань, 3 сентября, «Татар-информ», Вероника Ваганова). Суровая зима в последние годы стала редким событием в Казани. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказал заведующий кафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ Юрий Переведенцев.

«Я могу высказать предположение, что фактически и по предыдущим годам все-таки маловероятно, что зима будет суровой. Это достаточно редкое событие в последние годы, потому что зима стала малосуровой», — сообщил спикер.

Он добавил, что скорость повышения температуры зимой больше, чем в летний период.

Профессор КФУ также назвал минус мягкой зимы: «Если зима будет теплой, опять есть напасть. Какая? Могут быть ледяные дожди», — уточнил Переведенцев.

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