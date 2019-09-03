В Казани представят футуристическую оперу о марсоходе Curiosity, написанную языком программирования

(Казань, 3 сентября, «Татар-информ»). 7 сентября в парке «Черное озеро» казанцам впервые представят современную мультимедийную оперу Curiosity композитора Николая Попова (Москва). Показ состоится в рамках проекта «Вечер оперы Сфорцандо», организатором выступает Фонд развития исполнительского искусства Sforzando.



Авторами футуристической постановки выступили драматург Татьяна Рахманова и режиссер Алексей Смирнов. На создание произведения их вдохновило содержание Twitter-аккаунта марсохода Curiosity космического агентства NASA.



Как и миллионы подписчиков по всему миру, создатели проекта с интересом наблюдали, как техники с Земли общаются с машиной на Марсе с помощью языка программирования: позже этот кодовый язык стал «основой» для партитуры.



Опера Curiosity была представлена в рамках творческой лаборатории «КоOPERAция» в Москве в прошлом году. В Казани произведение исполнят Николай Попов (электроника), ансамбль «Студия новой музыки» при участии видеоинженеров и специалистов по звуку.



В первом отделении вечера вниманию публики будут представлены электроакустические произведения Николая Попова, во втором — сама опера. Начало показов в 19.30, вход свободный.

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