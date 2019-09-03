Профессор КФУ: Настоящее «бабье лето» придет в Татарстан после холодной середины сентября

(Казань, 3 сентября, «Татар-информ», Егор Никитин). Теплая и солнечная погода, которая держится в республике уже несколько дней, является своеобразным продолжением прохладного лета. Классическое «бабье лето» придет в Татарстан позднее — после холодов и дождей в середине месяца. Об этом журналистам ИА «Татар-информ» рассказал заведующий кафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ Юрий Переведенцев.

По словам ученого, «бабье лето» в нашей полосе — это сухая, теплая погода с температурами до 20-25 градусов тепла. Эта пора обычно устанавливается с середины сентября и длится от двух дней до двух недель, а иногда — до месяца.

«Сейчас у нас идет как бы продолжение лета. Но после этой хорошей погоды обязательно будет „перемычка“ — придут атмосферные фронты, циклоны и похолодание. А уже затем мы сможем вновь рассчитывать на очередное повышение температуры. Это будет уже классическое „бабье лето“», — объяснил Переведенцев.

Он добавил — период «бабьего лета» непостоянный и может проявляться не единожды, поэтому осенью можно ожидать несколько возвратов к хорошей и теплой погоде.

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