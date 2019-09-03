Колесоотбойные тумбы XIX века стали новыми достопримечательностями Казани

(Казань, 3 сентября, «Татар-информ»). Чугунные колесоотбойные тумбы, характерные элементы российских городских улиц дореволюционного периода, пополнили список историко-туристических достопримечательностей Казани. Об этом сообщил краевед и журналист Ян Гордеев, инициатива которого по сохранению этих объектов была поддержана и реализована в течение лета Комитетом внешнего благоустройства столицы РТ.

Колесоотбойники, сохранившиеся до наших дней на улице Нариманова и Фатиха Карима, извлекли с дорог, обновили в мастерской и переустановили в Старо-Татарской слободе у домов №№ 5 – 7 по улице Каюма Насыри. Подобные металлические столбы вкапывали близ углов домов состоятельных владельцев и въездных арок, чтобы защитить их от наезда колес экипажей. Также они служили коновязями — местами «парковок» лошадей.

Как рассказал ИА «Татар-информ» инициатор «второй жизни» старинных объектов Ян Гордеев, коновязи он заметил на современных улицах Казани еще несколько лет назад, но никому не рассказывал о них, боясь, что их сразу «выкопают и выбросят». Только весной этого года в своем телеграм-канале он решился рассказать об идее их использования, которая, на его же удивление, быстро нашла отклик в исполкоме города.

«Я написал, что если их выкопать и поставить в туристическом месте, сопроводить информационным стендом — это был бы прекрасный туристический объект. На мой пост откликнулся Департамент внешнего благоустройства (Комитет внешнего благоустройства — прим. Т-и): буквально позвонили, сказали, мы готовы. Я приехал, показал эти места, мгновенно они все выкопали, причем очень аккуратно — ювелирно заделали места, где они были, там практически ничего не видно сейчас, хотя копать приходилось очень глубоко, несколько метров. Их нужно было вытаскивать, чтобы они не пропали, поскольку это маленькие памятники», — подчеркнул Гордеев.

Он также отметил, что к решению вопроса подключилась помощник Президента РТ Олеся Балтусова, а места для переустановки колесоотбойных тумб предлагались различные, в том числе их «родная» локация и улица Баумана.

Около перенесенных колесоотбойных тумб исполком Казани в ближайшее время планирует установить информационные стенды. К слову, еще два подобных объекта незаметно расположились на пешеходно-туристической улице Баумана.

«Я хочу сказать спасибо властям Казани за то, что выполнили простую в общем-то просьбу, но в итоге сделали очень важное дело в сохранении наследия. Большое спасибо Дамиру Шайхутдинову (начальник отдела содержания и благоустройства Комитета внешнего благоустройства Казани — прим. Т-и), который лично много дней занимался этим. Это хороший пример сохранения наследия! Всему научимся, все вернем!» — акцентировал Ян Гордеев.

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