Самый теплый день августа в Татарстане выпал на открытие чемпионата WorldSkills

(Казань, 3 сентября, «Татар-информ», Вероника Ваганова). В августе в Татарстане температура воздуха была ниже нормы на 1,4 градуса, и за месяц выпала почти двухмесячная норма осадков — 175%. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказал заведующий кафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ Юрий Переведенцев.

«Самый теплый день был 22 августа, когда в Казани было известное событие, связанное с открытием мирового чемпионата по рабочим профессиям, и в этот день температура поднималась до 28-29 градусов», — добавил спикер.

Он добавил, что в целом самым теплым месяцем лета стал июнь.

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