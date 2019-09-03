Транспортные полицейские из Казани вырубили и уничтожили 360 кустов дикорастущей конопли

(Казань, 3 сентября, «Татар-информ»). Транспортные полицейские из Казани обнаружили, вырубили и уничтожили 35 килограммов конопли, сообщили в пресс-службе Казанского ЛУ МВД России на транспорте.

«В управлении проводится профилактическая операция "Мак", целью которой является пресечение правонарушений в сфере незаконного оборота растительных наркотиков, выявление и ликвидация незаконных посевов наркосодержащих растений и выявление лиц, которые их культивируют», – рассказали в полиции.

Так, на правом берегу реки Кама в Елабужском районе обнаружили участок с дикорастущей коноплей. Полицейские вырубили 360 кустов и сожгли их.

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