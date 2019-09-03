В «Ашане» опровергли информацию о закрытии сети магазинов в Казани

(Казань, 3 сентября, «Татар-информ», Александра Давыдова). Компания «Ашан» опровергла слухи о закрытии сети магазинов на территории России. Информация о том, что торговая сеть покидает российский рынок ритейла появилась ранее в ряде российских СМИ.

«Компания „Ашан Ритейл Россия“ нацелена на продолжение активного развития бизнеса. Мы смело опровергаем любые слухи, связанные с массовыми закрытиями торговых точек или планами по уходу из страны. У компании нет и никогда не было планов по уходу из России», – рассказали корреспонденту ИА «Татар-информ» в пресс-службе компании.

Кроме того, в торговой сети сообщили, что в рамках перехода на новую бизнес-модель «Ашан» проводит комплексный анализ показателей всех магазинов – оценивает их эффективность.

«Планы по закрытию не связаны с конкретными форматами или городами. Решение основано исключительно на показателях эффективности», – отметили в компании, добавив, что было принято решение перераспределить ресурсы и развивать новые форматы.

Работу магазинов, которые находятся в Татарстане, в «Ашан Ритейл Россия» оценили положительно.

«Ашан Ритейл Россия» – российское подразделение Auchan Retail (входит в Auchan Holding). Торговая сеть работает на российском рынке с 2002 года и включает в себя 314 магазинов по всей стране.



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