Казанцы назвали лучшие парки города

(Казань, 3 сентября, «Татар-информ»). Жители Казани назвали самые лучшие парки города и рассказали, на какие критерии они обращают внимание при посещении подобных объектов. Результаты опроса представило агентство «ПромРейтинг».

С большим отрывом в рейтинге лидируют Горкинско-Ометьевский лес (28,4%) и ЦПКиО им. Горького (25,2%). На третьем месте оказался парк им. Урицкого (9,7%), на четвертом — «Черное озеро» (8,1%), пятерку замыкает парк Победы (7,5%).

Антирейтинг возглавил парк у Центра семьи «Казан» (16,2%). Также в этот список попали «Сосновая роща» у ДК Химиков (10,3%), «Комсомолец» (9,4%), парк им. Тинчурина (7,5%) и парк Победы (6,9%).

Чаще всего казанцы посещают парки для прогулок и встреч с друзьями (31,5%). Около 20% опрошенных рассказали, что целью их визита является отдых, а другие 20% респондентов любят гулять с детьми.

При этом 64,6% опрошенных отметили, что хотя бы раз в месяц посещают парки города. Большое количество жителей Казани в качестве положительных сторон парков отметили озеленение, наличие современного ремонта и детских площадок. Также многим (49,5%) нравится, что объекты находятся в пешей доступности от дома.

Чаще всего недовольство казанцы выражают по поводу отсутствия туалетов (34,5%) и парковок (29,6%). 43,5% человек признались, что хорошие парки находятся слишком далеко от их дома.

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