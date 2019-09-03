Юрий Переведенцев: «Осень наступит 19-20 сентября»

(Казань, 3 сентября, «Татар-информ», Вероника Ваганова). Средняя температура воздуха в сентябре будет на один градус выше нормы. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» сообщил заведующий кафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ Юрий Переведенцев.

«Весна начинается тогда, когда среднесуточная температура достигает +10 и начинает превышать 10 градусов, а осень соответственно тогда, когда температура опускается ниже +10 градусов. По климатическим меркам это должно произойти 19-20 сентября», — сравнил Юрий Переведенцев.

Он добавил, что норма среднесуточной температуры в сентябре составляет +12 градусов.

«По прогнозам Гидрометцентра Российской Федерации, у нас сентябрь будет хорошим, не холодным, осадки будут в пределах нормы, порядка 50 мм», — рассказал спикер.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.