Первую субботу осени в Альметьевске встретят музыкальным полумарафоном

(Казань, 3 сентября, «Татар-информ»). На улицы Альметьевска 7 сентября выйдут более тысячи бегунов Альметьевского музыкального полумарафона, предпоследнего старта сезона серии спортивных мероприятий TIMERMAN. Старт забега будет дан у ДК «Нефтьче», сообщает оргкомитет соревнований.

Для участия в предпоследнем беговом событии татарстанского спортивного календаря 2019 года зарегистрировалось более 800 спортсменов в возрасте от трех до 70 лет. Наиболее высокая конкуренция ожидается среди мужчин, а представительниц прекрасного пола пока зарегистрировано 42% от общего количества участников.

На марафон в Альметьевск съедутся представители 17 регионов – Татарстана, Башкортостана, Самарской, Челябинской, Нижегородской, Удмуртской, Оренбургской, Московской и Чувашской областей.

Стартовую программу откроют юные атлеты детского забега TIMERKIDS. Затем на бесплатную дистанцию 3 км выйдут новички. А любители, профессионалы и многочисленные поклонники одного из самых известных видов преодолеют дистанции в 10 и 21,1 километр. Победителей определят как в абсолютном зачете, так и по возрастным категориям.

Зарегистрироваться и получить дополнительную можно на сайте серии спортивных соревнований TIMERMAN www.timerman.org

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