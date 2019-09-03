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Татар-информ

3 сентября 2019, 16:39

Происшествия

В Бугульме полицейские закрыли наркопритон, который содержала местная жительница

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Происшествия

В Бугульме полицейские закрыли наркопритон, который содержала местная жительница

43-летняя местная жительница почти год предоставляла свою квартиру наркозависимым людям.

(Казань, 3 сентября, «Татар-информ»). В Бугульме полицейские закрыли наркопритон, который содержала местная жительница, сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

«Правоохранители выяснили, что 43-летняя ранее судимая местная жительница с начала ноября 2018 года предоставляла свою квартиру наркозависимым людям для потребления ими запрещенных препаратов. В помещении нашли вещества и предметы, свидетельствующие о том, что в квартире употребляли наркотики», – рассказали в полиции.

В отношении хозяйки помещения возбудили уголовное дело о содержании притона для потребления наркотиков. Женщине грозит до четырех лет лишения свободы.

 

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