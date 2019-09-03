Боевые летчики из Татарстана открыли выставку казанского Музея соцбыта в Турции

(Казань, 3 сентября, «Татар-информ», Александра Давыдова). Герои России, боевые летчики Венер Мухаметгареев и Марат Алыков открыли выставку казанского Музея социалистического быта «Крылья Родины» в турецком городе Анталья. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил директор музея Рустем Валиахметов.

«3 сентября в филиале казанского Музея социалистического быта в городе Анталья открылась новая выставка. Посвящена она истории летных подвигов, совершенных в мирное время. Одним из основных разделов стала экспозиция, посвященная пилотам, имеющим татарские корни», — отметил собеседник агентства.

В экспозицию вошли более двухсот экспонатов: детские книжки о небе, образцы советской летной формы, самодельные модели самолетов, значки, марки, открытки, афиши кинофильмов «Небесный тихоход», «В бой идут одни старики», «Экипаж» и других. В подарок музею летчики Венер Мухаметгареев и Марат Алыков привезли кожаный шлем советского пилота и журналы об авиации 1949 года выпуска.

Кроме того, в рамках своего визита в Турцию Герои России открыли торжественную линейку в Московской международной школе (г. Анталья), а также провели «Урок мужества».

Выставка будет работать до конца сентября. Вход свободный.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.