(Казань, 3 сентября, «Татар-информ»). Лжебанкир обманул жительницу Казани на 140 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

«53-летняя жительница Казани рассказала в полиции, что накануне с ней связался неизвестный и представился работником банка. Он сообщил, что с ее карты списали часть средств и порекомендовал перевести остаток на резервный счет, предоставив его реквизиты», – рассказали полиции.

В итоге ничего не подозревающая женщина отправила мошенникам свои сбережения. По данному факту возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

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