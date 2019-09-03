(Казань, 3 сентября, «Татар-информ»). Водитель «Мерседеса» в Казани вылетел на встречку и протаранил «Ладу», чтобы не сбить собаку, сообщили в Муниципальной службе полка ДПС Казани.

«На территории жилого комплекса "Салават Купере" перед иномаркой на дорогу выскочила собака. Водитель совершил маневр, выехал на встречную полосу и столкнулся с «Ладой» 15-й модели. Удар пришелся на водительскую дверь отечественного авто», – сообщили в организации.

В результате аварии пострадал водитель «Лады». У мужчины диагностировали ушиб руки, врачи оказали ему помощь на месте.

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