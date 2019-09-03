(Казань, 3 сентября, «Татар-информ»). В Зеленодольске пожарные спасли 92-летнюю женщину, провалившуюся в погреб, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

«В районе девяти утра в МЧС поступило сообщение о том, что в одном из частных домов в поселке Васильево в подпол провалилась престарелая женщина. Пенсионерка не заметила открытую крышку погреба и провалилась внутрь. Родственники не могли вытащить женщину самостоятельно и обратились за помощью к спасателям», – рассказали в МЧС.

Пенсионерка жаловалась на сильную боль и не позволяла к себе прикасаться. В итоге медики сделали обезболивающий укол женщине, а пожарные ПСЧ № 153 осторожно извлекли ее наружу.

Женщину увезли в Васильевскую больницу. В данный момент ее жизни ничто не угрожает.

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