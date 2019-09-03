В ряде домов Кировского района Казани на сутки отключат воду

(Казань, 3 сентября, «Татар-информ»). В ряде домов Кировского района Казани отключат воду. Это связано с работами по подключению водопровода, сообщает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.

Так, с 9.00 4 сентября до 6.00 5 сентября воды не будет на улице 2-я Старо-Аракчинская в домах № 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 41, 41а, 41б, 41в, 41д. Также водоснабжение отключат по улицам Алтын Балык, Баширова, Корабельная и Су Анасы.

Автоцистерны с водой будут размещаться согласно поступающим заявкам. Казанцев просят заранее запастись водой.

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