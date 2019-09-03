В селе Лубяны открыли обновленный за 27 млн рублей Дом культуры

(Казань, 3 сентября, «Татар-информ»). В селе Лубяны Кукморского района после капитального ремонта открылся Дом культуры. Радость лубянцев разделили глава района Сергей Димитриев, заместитель председателя Госсовета Татарстана Римма Ратникова, глава поселения Виктор Костин, директор лесотехнического колледжа Рим Фахразиев и другие почетные гости, пишет газета «Трудовая слава».

Глава района отметил, что приезжал в Лубяны пять лет назад и говорил, что надо развивать это село. «Действительно, в этом поселении сделано очень многое. Надо ценить то, что есть», – сказал Димитриев, поздравив всех собравшихся со знаменательным событием.





В своем выступлении директор лесотехнического колледжа отметил, что Лубянам в этом году исполнится 208 лет, а техникуму – 98. «Отремонтированный Дом культуры стал для нас большим подарком. Мы очень благодарны», – сказал он.



Здание Дома культуры было построено в 1995 году. Здесь располагаются библиотека, сельсовет, пункт полиции, АТС, спортивный зал. В ходе ремонта строители заменили полы и потолки, окна, двери, отопительную систему, канализацию, благоустроили территорию, обновили кровлю здания, обшили керамогранитом внешнюю часть здания. Ремонтные работы обошлись в 27 млн рублей.



После торжества в обновленном Доме культуры состоялся сход граждан. Сельчане обсудили вопросы занятости, дорог, уличного освещения, установку контейнеров для выброса бытовых отходов, строительство детской игровой площадки, открытие музея и другие насущные темы.

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