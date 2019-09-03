(Казань, 3 сентября, «Татар-информ»). В Казани задержали парня, который ударил на остановке мужчину и отобрал его сумку, сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по РТ.

«Инцидент произошел на улице Кул Гали в пять часов утра. 52-летний мужчина рассказал росгвардейцам, что к нему подошел неизвестный, ударил его в лицо, выхватил из рук сумку и убежал. От удара мужчина упал, однако быстро поднялся на ноги, настиг обидчика и отобрал свои вещи», – рассказали в силовом ведомстве.

Росгвардейцы отправились в сторону поселка Салмачи, где заметили похожего парня. Молодой человек уже успел остановить попутный транспорт и собирался скрыться.

Росгвардейцы оперативно задержали подозреваемого. Им оказался 22-летний житель Казани. Парня доставили в полицию, где в отношении него возбудили уголовное дело по статье «Грабеж».

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