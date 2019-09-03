Из школы в Набережных Челнах эвакуировали 565 человек из-за сработавшей пожарной сигнализации

(Казань, 3 сентября, «Татар-информ»). В Набережных Челнах из-за сработавшей пожарной сигнализации из школы эвакуировали 565 человек, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

«Сегодня после полудня в МЧС поступило сообщение о том, что в поселке ГЭС в школе № 5 сработала пожарная сигнализация. На место по рангу № 3 выехали силы и средства Набережночелнинского пожарно-спасательного гарнизона», – рассказали в МЧС.

На месте выяснилось, что система сработала из-за того, что дети нажали на кнопку извещателя. Тем не менее еще до появления огнеборцев администрация учреждения экстренно эвакуировала 565 человек, из них 540 детей.

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