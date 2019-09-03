Главный санитарный врач по РТ ответит на вопросы казанцев

(Казань, 3 сентября, «Татар-информ»). Руководитель Управления Роспотребнадзора РТ — главный государственный санитарный врач по РТ Марина Патяшина проведет прием граждан. Встреча состоится 5 сентября с 10.00 до 12.00 в приемной Президента РФ в РТ, сообщается на официальном сайте ведомства.

«По вопросам в пределах компетенции Управления Роспотребнадзора можно обратиться в этот день в приемную Президента РФ в РТ по адресу: г. Казань, ул. Кремлевская, д.12/20», — говорится в сообщении.

Для того, чтобы записаться на прием к руководителю Управления Роспотребнадзора РТ, необходимо позвонить по телефону: (843) 238-18-32. Запись осуществляется до 4 сентября.

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