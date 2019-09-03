Лилия Галимова: Татарстан подготовит форум нацпроектов в Казани с высокой содержательной частью

(Казань, 3 сентября, «Татар-информ»). Татарстан приложит максимум усилий, чтобы провести первый форум нацпроектов в Казани на высоком организационном уровне и полезным по содержательной части. Об этом сообщила официальный представитель Казанского Кремля Лилия Галимова.

«Для нас очень важно, что обсуждение судьбоносных для нашей страны задач будет проходить в Казани. У нашей республики накоплен опыт в части реализации нацпроектов, которым мы готовы поделиться, и нам также интересно услышать наработки наших коллег», – сказала Галимова.

Она напомнила, что Президент Татарстана Рустам Минниханов возглавляет рабочую группу Госсовета России по вопросам развития рынка жилья и формирования комфортной городской среды. С этим направлением увязаны ключевые направления развития страны, которые нашли отражение в национальных проектах.

«Президент Татарстана системно проводит заседания рабочей группы Госсовета РФ, повестку которой формируют по результатам его личных встреч с застройщиками и банками. Мы будем готовиться, чтобы провести форум на высоком организационном уровне и полезным по содержательной части», – отметила официальный представитель Казанского Кремля.

Ранее Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев принял предложение руководителя аппарата Правительства РФ Константина Чуйченко заменить Красноярский экономический форум проведением форумов по реализации нацпроектов в разных регионах РФ. Первую площадку для обсуждения планируется организовать в Казани в 2020 году.

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