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Татар-информ

3 сентября 2019, 12:47

Общество

В начале ноября татарстанцев ожидают длинные выходные

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Общество

В начале ноября татарстанцев ожидают длинные выходные

4 ноября в России празднуют День народного единства, а 6 ноября в республике отмечается День Конституции Татарстана.

(Казань, 3 сентября, «Татар-информ»). В начале ноября жителей Татарстана ожидают несколько выходных: 2, 3, 4 и 6 ноября, сообщает Роструд.

Для граждан России, которые работают 5 дней в неделю, выходные продлятся со 2 по 4 ноября, так как День народного единства, 4 ноября, выпадает на понедельник. 

«В связи с Днем народного единства понедельник, 4 ноября, будет нерабочим. Таким образом, отдыхать россияне будут три дня: со 2 по 4 ноября», — сообщили в Роструде.

В связи с тем, что 6 ноября в республике отмечается День Конституции Татарстана, рабочими днями будут только вторник, четверг и пятница.

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