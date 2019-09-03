(Казань, 3 сентября, «Татар-информ»). Четыре хоккеиста «Ак Барса» пропустят матч против ЦСКА. Казанцы стартуют в розыгрыше Кубка Гагарина уже сегодня. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

«Альберт Яруллин пока восстанавливается, но уже подходит к оптимальной форме. Сегодня матч пропустят Роман Абросимов, Артём Михеев, Дамир Мусин, Дмитрий Воронков. К вечеру определимся еще с одним защитником», — рассказал тренер команды Павел Зубов.

Также он поделился мнением о сопернике: «Для нас самое главное — войти в игру. Армейцы свой первый матч уже сыграли, им в этом плане будет попроще, мы же готовим ребят к активности с первых минут — то, над чем работали в предсезонке. Хотим показать агрессивный хоккей, не давать пространство сопернику, обязательно контролировать шайбу».

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.