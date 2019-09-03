Госавтоинспекция Татарстана напомнила водителям, что постановления о штрафах можно получать онлайн

(Казань, 3 сентября, «Татар-информ»). Постановления о штрафах за нарушения ПДД теперь можно получить в электронном виде, сообщили в республиканской Госавтоинспекции.

«В августе этого года реализована возможность получать постановления, вынесенные по итогам работы комплексов фиксации нарушений, в электронном виде. Направлены они могут быть при помощи региональных порталов государственных и муниципальных услуг, если лицо зарегистрировано в системе. Уверен, это вызовет интерес у многих из вас», – прокомментировал начальник центра автоматизированной фиксации административных правонарушений ГИБДД МВД по РТ Айрат Насыров.

Единая система идентификации и аутентификации, или ЕСИА, обеспечивает санкционированный доступ к информации, содержащейся в госсистемах. Зарегистрировать учетную запись можно не выходя из дома на сайте gosuslugi.ru. Для этого потребуются паспорт и СНИЛС.

Чтобы получать постановления о нарушениях, совершенных на территории РТ, в электронном виде, следует оформить подписку на портале госуслуг Татарстана в разделе «Услуги ГИБДД».

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.