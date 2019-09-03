Почти 9 тыс. татарстанских дворов получили паспорт по программе «Наш двор»

(Казань, 3 сентября, «Татар-информ», Екатерина Ларионова). В Татарстане стартовала республиканская программа по благоустройству дворов многоквартирных домов. Для ее реализации Министерство строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана провело инвентаризацию 8 тыс. 861 двора. Об этом на брифинге в Кабмине РТ сообщил глава Минстроя РТ Ирек Файзуллин.

«Сегодня проинвентаризирован 8 тыс. 861 двор общей площадью 68,5 млн квадратных метров. Эта работа ляжет в основу формирования программы „Наш двор“», — отметил министр.

По результатам инвентаризации каждый двор многоквартирного дома получил паспорт, в котором указаны площади двора, зеленой зоны и асфальтового покрытия, количество квартир и подъездов, а также протяженность ограждений, добавил Файзуллин.

По его словам, благоустройство в первую очередь начнется с тех дворов, которые раньше не приводили в порядок, построенные до 2014 года включительно. Предположительно во дворах планируется реализовать семь видов работ. В каждом дворе обязательными видами работ являются асфальтирование проездов, замена колодцев и организация освещения. Помимо этого, будут установлены скамейки и обустроены детские площадки.

Ранее Президент Татарстана Рустам Минниханов поддержал предложение партии «Единая Россия» сформировать новую республиканскую программу «Наш двор». На ее реализацию планируется направить 50 млрд рублей. Благодаря ее реализации примерно 3 млн жителей Татарстана ощутят положительные перемены, уверены в Казанском Кремле.

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