WORLDSKILLS-2019

Татар-информ

3 сентября 2019, 12:18

Общество

Почти 9 тыс. татарстанских дворов получили паспорт по программе «Наш двор»

Рекомендуем

Общество

Почти 9 тыс. татарстанских дворов получили паспорт по программе «Наш двор»

Фото: Салават Камалетдинов/архив

Благоустройство начнется со дворов, построенных до 2014 года включительно, которые раньше не приводили в порядок.

(Казань, 3 сентября, «Татар-информ», Екатерина Ларионова). В Татарстане стартовала республиканская программа по благоустройству дворов многоквартирных домов. Для ее реализации Министерство строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана провело инвентаризацию 8 тыс. 861 двора. Об этом на брифинге в Кабмине РТ сообщил глава Минстроя РТ Ирек Файзуллин.

«Сегодня проинвентаризирован 8 тыс. 861 двор общей площадью 68,5 млн квадратных метров. Эта работа ляжет в основу формирования программы „Наш двор“», — отметил министр.

По результатам инвентаризации каждый двор многоквартирного дома получил паспорт, в котором указаны площади двора, зеленой зоны и асфальтового покрытия, количество квартир и подъездов, а также протяженность ограждений, добавил Файзуллин.

По его словам, благоустройство в первую очередь начнется с тех дворов, которые раньше не приводили в порядок, построенные до 2014 года включительно. Предположительно во дворах планируется реализовать семь видов работ. В каждом дворе обязательными видами работ являются асфальтирование проездов, замена колодцев и организация освещения. Помимо этого, будут установлены скамейки и обустроены детские площадки.

Ранее Президент Татарстана Рустам Минниханов поддержал предложение партии «Единая Россия» сформировать новую республиканскую программу «Наш двор». На ее реализацию планируется направить 50 млрд рублей. Благодаря ее реализации примерно 3 млн жителей Татарстана ощутят положительные перемены, уверены в Казанском Кремле.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

Госавтоинспекция Татарстана напомнила водителям, что постановления о штрафах можно получать онлайн

Новости дня
13:12
Цена ОСАГО в Татарстане упала на 5,5% благодаря реформе расчета стоимости страховых полисов

Расширенный «тарифный коридор» и индивидуальные коэффициенты, появившиеся в начале года, снизили цены на полисы по всей России.

13:01
Четыре хоккеиста «Ак Барса» пропустят матч против ЦСКА

Игру пропустят Роман Абросимов, Артём Михеев, Дамир Мусин, Дмитрий Воронков и еще один защитник, имя которого назовут позднее.

12:55
Лилия Галимова: Татарстан подготовит форум нацпроектов в Казани с высокой содержательной частью

Президент РТ возглавляет рабочую группу Госсовета России по вопросам развития рынка жилья и формирования комфортной городской среды.

12:47
В начале ноября татарстанцев ожидают длинные выходные

4 ноября в России празднуют День народного единства, а 6 ноября в республике отмечается День Конституции Татарстана.

12:35
Госавтоинспекция Татарстана напомнила водителям, что постановления о штрафах можно получать онлайн

Доступ к услуге осуществляется на портале госуслуг Татарстана.

12:33
В Альметьевском районе открылся подростковый клуб «Аэронавт» с гончарными и кулинарными мастерскими

В клубе работают все секции, которые озвучили сами ребята в ходе опроса: настольные и подвижные игры, АРТ-терапия, кулинарная мастерская.

12:18
Почти 9 тыс. татарстанских дворов получили паспорт по программе «Наш двор»

Благоустройство начнется со дворов, построенных до 2014 года включительно, которые раньше не приводили в порядок.

12:16
Замминистра информатизации и связи РТ Тимур Зарипов покинет свой пост

Свои полномочия чиновник сложит 6 сентября.

12:14
Менделевич: Врачебный кабинет в аптеке только упростит продажу препаратов, выдающихся по рецептам

Депутат раскритиковал инициативу, которая будет работать только на благо аптеки.

12:07
Татарстанские участники WorldSkills в составе национальной сборной провели финальный сбор в Москве

В казанском аэропорту сборную Татарстана WorldSkills встретил замминистра образования РТ, преподаватели и близкие.

11:52
Владимир Вавилов: «Двор должен быть для людей, поэтому мы учтем все пожелания»

В рамках программы «Наш двор», инициированной партией «Единая Россия», планируют благоустроить придомовые территории по всему Татарстану.

11:45
Автоинспекторы Казани рассказали дошколятам и их родителям, как безопасно добраться до школы

Во время беседы с детьми и родителями обсудили все сложные ситуации, которые могут возникнуть при переходе проезжей части.

11:45
Анкетирование по программе «Наш двор» охватит 18 районов Татарстана

На благоустройство дворов в Татарстане выделят 50 млрд рублей.

11:25
В Казани 12-летняя девочка попала под колеса авто, выбежав на дорогу из-за стоящего транспорта

ДТП произошло на Дубравной улице.

11:20
Ипотечная ставка в Ак Барс Банке снизилась до 8,8% годовых
11:16
Защитник «Рубина» Егор Сорокин подписал контракт с «Краснодаром»

Футболист продолжит выступать в Казани на правах аренды.

11:15
В течение недели приставы выдворили из Татарстана 36 иностранцев, нарушивших режим пребывания в РФ

Нарушившие законодательство иностранные граждане оштрафованы и в принудительном порядке выдворены за пределы страны.

11:00
«Рубин» усилился защитником из Профессиональной футбольной лиги

Права на Николая Пояркова принадлежат «Ростову».

10:51
Полиция Казани проводит проверку после сообщения о массовой драке в очереди за кроссовками YEEZY 500

Потасовка произошла на улице Щапова у магазина, где образовалась большая очередь из желающих попасть на старт продаж новой обуви.

10:45
В Елабужском районе иномарка сбила лося, пострадал пассажир авто

Авария произошла минувшей ночью на трассе Елабуга – Абалачи.

10:24
Сборная Татарстана завоевала «серебро» командного чемпионата России по бадминтону

Соревнования прошли с 30 августа по 2 сентября в городе Гатчина (Ленинградская область).

09:56
В Казани назначили нового директора театрального училища

Должность директора заняла доктор философских наук и театровед Руфина Тазетдинова.

09:45
«Авторадио-Казань» объявило победителя в акции «ХОЧУ БАНЮ»
09:29
Спасатели помогли пожилому грибнику, который заблудился в лесу у Сухорецкого кладбища в Казани

68-летний мужчина отправился в сторону кладбища и потерялся.

09:28
Татарстанцы представят на фестивале «Театральное Приволжье» спектакли «Жил-был Пес» и «Парковка»

Окружной этап фестиваля «Театральное Приволжье» закончится 31 октября.

События