Замминистра информатизации и связи РТ Тимур Зарипов покинет свой пост

(Казань, 3 сентября, «Татар-информ»). Заместитель министра информатизации и связи РТ Тимур Зарипов 6 сентября покинет занимаемый пост. Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации РТ.

«Освободить... Зарипова Тимура Ильдаровича от замещаемой должности... по инициативе работника на основаниях, предусмотренных пунктом 3 части первой статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации и пунктом 3 части первой статьи 33 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ "О Государственной гражданской службе Российской Федерации"», — говорится в постановлении.

Тимур Зарипов занимает должность замминистра информатизации и связи РТ с 14 апреля 2014 года. Кто займет его место, на данный момент неизвестно.

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