В Буинском районе открыли 15-й по счету модульный ФАП

(Казань, 3 сентября, «Татар-информ»). В деревне Тингаш Альшиховского сельского поселения открылся 15-й по счету в Буинском районе модульный фельдшерско-акушерский пункт. Участие в церемонии нового объекта здравоохранения принял глава Буинского района Марат Зяббаров, пишет газета «Знамя».





Теперь у сельчан появилась возможность обращаться за квалифицированной медицинской помощью в современный ФАП. На сегодняшний день в деревне Тингаш проживают около 400 жителей.



По словам главы района, открытие данного медицинского пункта стало еще одним шагом на пути реализации мероприятий, которые направлены на совершенствование первичной медико-санитарной помощи населению.



«Пусть новый ФАП будет способствовать сохранению здоровья сельчан и проведению профилактических мероприятий по его укреплению», – отметил Марат Зяббаров.

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