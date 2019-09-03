В Буинском районе открыли 15-й по счету модульный ФАП

(Казань, 3 сентября, «Татар-информ»). В деревне Тингаш Альшиховского сельского поселения открылся 15-й по счету в Буинском районе модульный фельдшерско-акушерский пункт. Участие в церемонии нового объекта здравоохранения принял глава Буинского района Марат Зяббаров, пишет газета «Знамя».
Теперь у сельчан появилась возможность обращаться за квалифицированной медицинской помощью в современный ФАП. На сегодняшний день в деревне Тингаш проживают около 400 жителей.
По словам главы района, открытие данного медицинского пункта стало еще одним шагом на пути реализации мероприятий, которые направлены на совершенствование первичной медико-санитарной помощи населению.
«Пусть новый ФАП будет способствовать сохранению здоровья сельчан и проведению профилактических мероприятий по его укреплению», – отметил Марат Зяббаров.