В Альметьевском районе открылся подростковый клуб «Аэронавт» с гончарными и кулинарными мастерскими

(Казань, 3 сентября, «Татар-информ»). Важное событие произошло в жизни жителей поселка городского типа Нижняя Мактама – открытие подросткового клуба «Аэронавт». Об этом сообщает пресс-служба главы Альметьевского района.



Открытие состоялось при участии министра по делам молодежи РТ Дамира Фаттахова и руководства района. Осматривая клуб, глава ведомства отметил, что это современное здание должно стать центром притяжения детей и подростков.





В клуб включены все секции, которые озвучили сами ребята в ходе опроса: настольные и подвижные игры, АРТ-терапия, кулинарная мастерская. Также новый объект оснащен светлым хореографическим залом для современных танцев, комнатой кройки и шитья, гончарной мастерской.





Подростковый клуб «Аэронавт» смогут одновременно посещать более 200 человек. На капремонт из республиканского бюджета выделено 9 млн рублей, на укрепление базы – 500 тысяч рублей.

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