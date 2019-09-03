Ипотечная ставка в Ак Барс Банке снизилась до 8,8% годовых

(Казань, 3 сентября, «Татар-информ»). Ак Барс Банк снизил процентные ставки на ипотеку для физических лиц, а также упростил условия предоставления пакета документов.

Приобрести квартиру на этапе строительства и на вторичном рынке теперь можно по ставке от 8,8% годовых. Предложение действует для держателей зарплатной карты и при внесении заемщиком первоначального взноса от 20 до 80%. Для ключевых компаний-партнеров процентная ставка составит от 9% годовых при внесении заемщиком первоначального взноса от 20 до 80%.

Рефинансирование ипотечного кредита доступно по ставке от 9,2%.

Срок действия ипотечного сертификата увеличился с 60 до 90 календарных дней.

Ознакомиться с новыми условиями оформления ипотеки и подать заявку на кредит можно на сайте банка

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