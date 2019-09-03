Автоинспекторы Казани рассказали дошколятам и их родителям, как безопасно добраться до школы

(Казань, 3 сентября, «Татар-информ»). Автоинспекторы Казани пообщались со школьниками и их родителями о правилах поведения на дороге, сообщили в городской Госавтоинспекции.

«В рамках профилактического мероприятия "Внимание — дети!" для учащихся с первого по шестой класс, а также для родителей был проведен "День безопасности дорожного движения". Сотрудники ГИБДД рассказали о важности строгого соблюдения правил поведения на дороге для пешеходов и пассажиров», — рассказали в автоинспекции.

Во время беседы с детьми и родителями обсудили все сложные ситуации, которые могут возникнуть при переходе проезжей части. Им также напомнили о правилах перевозки пассажиров и правилах проезда в общественном транспорте.

С будущими первоклассниками автоинспекторы разобрали схему с маршрутами безопасного движения от школы до близлежащих жилых комплексов и остановок общественного транспорта.

Кроме того, всем участникам мероприятия напомнили о необходимости пользоваться световозвращающими элементами на одежде.

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