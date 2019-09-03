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Татар-информ

3 сентября 2019, 11:45

Общество

Анкетирование по программе «Наш двор» охватит 18 районов Татарстана

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Общество

Анкетирование по программе «Наш двор» охватит 18 районов Татарстана

Фото: Салават Камалетдинов/архив

На благоустройство дворов в Татарстане выделят 50 млрд рублей.

(Казань, 3 сентября, «Татар-информ», Екатерина Ларионова). В Татарстане стартовало анкетирование граждан по республиканской программе благоустройства дворов многоквартирных домов «Наш двор». Об этом на брифинге в Кабмине РТ сообщила помощник Президента РТ Наталия Фишман-Бекмамбетова.

«Подобное анкетирование 8 сентября будет проведено в 18 населенных пунктах — это 14 крупнейших городов и четыре поселка: Васильево, Осиново, Камские Поляны и Джалиль», — рассказала спикер.

По ее словам, ограничение 18 населенными пунктами связано с тем, что в них расположены 90% всех многоквартирных домов республики. В тех населенных пунктах, которые не будут охвачены анкетированием, пройдут индивидуальные встречи с гражданами.

Анкеты разносят по квартирам граждан уже со вчерашнего дня. Они включают всего один вопрос о том, какой из видов работ во дворе является наиболее приоритетным: асфальтирование, озеленение, установка скамеек и другое. Анкетирование и сбор анкет также будут организованы на избирательных участках 8 сентября — параллельно с выборами депутатов Государственного Совета РТ. 

Первоначальный проект благоустройства будет формироваться, исходя из тех приоритетов, которые укажут жители в анкетах. Результаты анкетирования по всем дворам с перечнем наиболее приоритетных работ будут опубликованы в ноябре, заключила помощник Президента РТ.

Ранее Президент Татарстана Рустам Минниханов поддержал предложение партии «Единая Россия» сформировать новую республиканскую программу «Наш двор». На ее реализацию планируется направить 50 млрд рублей. Благодаря ее реализации примерно 3 млн жителей Татарстана ощутят положительные перемены, уверены в Казанском Кремле.

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