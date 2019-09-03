Владимир Вавилов: «Двор должен быть для людей, поэтому мы учтем все пожелания»

(Казань, 3 сентября, «Татар-информ», Марат Ишкильдин). В Казани прошли очередные общественные слушания с местными жителями домов по адресу ул. Декабристов, 101 и 103 по будущему благоустройству их двора в рамках программы «Наш двор», инициированной партией «Единая Россия».

Придомовая территория должна быть рассчитана в первую очередь для жителей, поэтому разработчики планируют учесть все их пожелания, сообщил председатель правления Регионального общественного благотворительного фонда помощи детям, больным лейкемией, имени Анжелы Вавиловой Владимир Вавилов.

В слушаниях приняли участие депутаты Госсовета РТ и члены фракции «Единая Россия».

«Благоустройство проводят для улучшения качества жизни населения двора, чтобы взрослые могли гулять, дети — играть, а молодежь — заниматься спортом. Программа стартует с января, но нужно, чтобы во дворах собирались инициативные группы, потому что в будущем за благоустройством придется следить самим жителям. Хочу отметить, что ни в одном регионе такой программы нет», — сказал Владимир Вавилов.

Суть проекта состоит в том, что жильцы выбирают на территории двора, где лучше поставить детскую площадку, зону отдыха или спортплощадку. Затем в Минстрое РТ будет сделана смета и схема двора, которую покажут жителям. Они будут ее утверждать, и только после этого начнется разработка благоустройства, отметил Вавилов.

«Хотелось, чтобы в первую очередь благоустроили детскую площадку, чтобы дети могли играть во дворе, а не ходить в парки. Также у многих жителей есть питомцы, поэтому мы бы хотели установить во дворах загоны для выгула домашних животных, которые будут оснащены специальными контейнерами. Кроме того, нужно установить освещение и благоустроить территорию вывоза мусора и расширить парковочные места», — поделился житель дома № 113 по улице Декабристов Марат Шакиров.

«У дома нет парковочного места, поэтому мы предлагали расширить территорию для парковки и немного сократить зеленую зону без ущерба двору», — сказала жительница соседнего дома Алевтина Бобова.

«Самой главной проблемой этого двора является отсутствие достаточного количества парковочных мест. Жители предлагают оставить проезды как есть, другие предлагают перекрыть, а третьи — расширить парковочные места. С игровыми площадками, зонами отдыха и спортплощадками определились. Мое мнение — двор должен быть для людей, поэтому мы учтем все пожелания и придем к общему решению, которое сможет всех удовлетворить», – добавила она.

Контейнерную площадку в ходе обсуждений решили оставить на прежнем месте, но расширить ее, обустроить и установить контейнеры для раздельного сбора мусора.

Депутаты Госсовета РТ — члены фракции «Единая Россия» выступили с инициативой разработать новую республиканскую программу по обновлению дворовых территорий — «Наш двор». Поводом послужили обращения жителей республики.

Президент РТ Рустам Минниханов поддержал инициативу и объявил ранее на встрече с редакторами средств массовой информации Татарстана, что работа по благоустройству дворов начнется с 2020 года. За три года будут приведены в порядок все дворы многоквартирных домов в республике. На реализацию программы будет направлено 50 млрд рублей, в том числе и за счет доходов нефтяных компаний РТ.

8 сентября на всех избирательных участках Татарстана в единый день голосования одновременно с выборами депутатов Госсовета РТ пройдет анкетирование, где каждый житель республики сможет высказать свои пожелания по благоустройству придомовой территории своего дома.

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