Менделевич: Врачебный кабинет в аптеке только упростит продажу препаратов, выдающихся по рецептам

(Казань, 3 сентября, «Татар-информ»). Депутат Госдумы от Татарстана, врач-психиатр Борис Менделевич поставил под сомнение инициативу одной из аптечных сетей, которая тестирует формат «врачебный кабинет в аптеке». Об этом сообщает пресс-служба депутата.

Согласно инициативе, врач сможет проводить обследование и выписывать рецепты на месте.

По словам депутата, подобное нововведение не улучшит здоровье пациента, так как у врача нет истории болезни и оборудования для постановки точного диагноза. Кроме того, считает Менделевич, некорректно назначать препараты только на основании жалоб пациента.

«В случае внедрения данная система будет работать только на благо аптеки, где почти каждый сможет приобрести рецептурные препараты, обратившись к конкретному врачу», — считает парламентарий.

Вместо этого депутат предлагает использовать опыт Татарстана, где на территории медучреждений находится государственная аптечная сеть, и пациент, который прошел необходимое обследование и получил рецепт врача, сразу может купить лекарства в этой аптеке.

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