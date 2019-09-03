(Казань, 3 сентября, «Татар-информ»). В течение недели приставы выдворили из Татарстана 36 иностранцев, нарушивших режим пребывания в РФ, сообщила главный специалист-эксперт по взаимодействию со СМИ УФССП России по РТ Лилия Халимова.

«Уроженцы Таджикистана, Азербайджана и Киргизии признаны виновными в нарушении правил въезда в РФ либо режима пребывания в РФ. Нарушившие законодательство иностранные граждане оштрафованы и в принудительном порядке выдворены за пределы страны», – рассказала Халимова.

По ее информации, всего с начала года приставы республики выдворили за пределы Российской Федерации более 470 иностранцев, нарушивших режим пребывания.

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