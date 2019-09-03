(Казань, 3 сентября, «Татар-информ»). Полиция Казани проводит проверку после сообщения о массовой драке в очереди за кроссовками YEEZY 500, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе УМВД России по Казани.

Потасовка произошла на улице Щапова у магазина, где образовалась большая очередь из желающих попасть на старт продаж новой обуви. В какой-то момент между потенциальными покупателями завязалась драка.

Официальной информацией о причинах конфликта агентство не располагает, однако пользователи социальных сетей сообщают, что конфликт произошел между гражданами Китая и жителями Казани из-за того, что последние попытались пройти без очереди.

По информации источника агентства, администрация магазина вызвала полицию. Когда правоохранители прибыли на место, драки уже не было.

В данный момент по факту произошедшего проводится проверка. Полицейские выясняют обстоятельства и причины конфликта.

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