Сборная Татарстана завоевала «серебро» командного чемпионата России по бадминтону

(Казань, 3 сентября, «Татар-информ»). Сборная Республики Татарстан завоевала «серебро» на командном чемпионате России по бадминтону, сообщает Федерация бадминтона РТ.

Соревнования прошли с 30 августа по 2 сентября в городе Гатчина (Ленинградская область).

«В составе команды выступили Евгения Косецкая, Сергей Сирант, Александр Василькин, Ольга Иващенко, Дарья Джеджула, Амир Хамидуллин, Михаил Гелашвили, Тимур Валиуллин и Таймаз Гарее», — говорится в сообщении.

В борьбе за призовое место татарстанские бадминтонисты обошли команды Санкт-Петербурга и Московской области со счетом 3:0, а в финале уступили московским спортсменам со счетом 1:3.

С 3 по 7 сентября на чемпионате России пройдут личные соревнования.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.