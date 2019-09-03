В Казани назначили нового директора театрального училища

(Казань, 3 сентября, «Татар-информ»). В Казани на смену бывшему директору театрального училища Гилемхану Мубаракшину назначили доктора философских наук и театроведа Руфину Тазетдинову. Об этом сообщила начальник отдела взаимодействия со СМИ и общественными организациями Минкульта РТ Умида Гапарова.
Вчера Руфина Тазетдинова была представлена коллективу училища.
Руфина Тазетдинова, дочь народного артиста Татарстана и России Рената Тазетдинова, ранее была деканом театрального факультета Казанского государственного института культуры и искусств.
Гилемхан Мубаракшин был бессменным руководителем Казанского театрального училища на протяжении 30 лет.