В Нижнекамске открылись два детских сада с ясельными группами «Кучтанач» и «Елмаю»

(Казань, 3 сентября, «Татар-информ»). В День знаний в Нижнекамске открылось сразу два современных дошкольных учреждения – «Кучтанач» и «Елмаю», передает «НТР 24».



Каждый детский сад рассчитан на 260 мест и включает шесть ясельных групп. Название для детсада «Кучтанач», который расположился в микрорайона № 35, выбрано неслучайно, так как на русский язык переводится как «подарок». Этого события жители ждали более 18 лет. С долгожданным событием «новоселов» поздравил заместитель Премьер-министра Татарстана Василь Шайхразиев.



Одним из преимуществ детсада «Кучтанач» является наличие шести ясельных групп, которые будут посещать малыши, начиная с двух лет.



«Для нашего микрорайона устроить своего ребенка в ясли было настоящей проблемой, и, конечно же, сегодня мы очень рады, что она решена», – отметила преимущества нового дошкольного учреждения молодая мама Айгуль Зарипова.



Первый раз в свой новый детский сад пошли также дети микрорайона № 49. Новое учреждение поразило всех своей яркостью и новизной. Детский сад № 96 получил название «Елмаю».



На строительство двух дошкольных учреждений с яслями было выделено 433 млн рублей. Эти средства Нижнекамску выделены в рамках реализации национального проекта «Демография».

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