«Авторадио-Казань» объявило победителя в акции «ХОЧУ БАНЮ»

(Казань, 3 сентября, «Татар-информ»). 30 августа состоялся долгожданный розыгрыш сертификата на получение настоящей бани от «Авторадио-Казань».

Символом настоящего русского отдыха всегда была баня. Не зря говорят: «В бане помылся — будто заново родился!».

С 5 по 29 августа нужно было внимательно слушать эфир «Авторадио-Казань», выполнить задание ведущего и пройти в финал.

Финалистами акции «ХОЧУ БАНЮ» стали почти 100 человек, у каждого была возможность стать обладателем настоящей русской бани.

Самой удачливой финалисткой оказалась прекрасная Елена. «Авторадио-Казань» от всей души поздравляет победительницу!

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