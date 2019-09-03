«Я календарь переверну»: Рустам Минниханов пошутил в Instagram на тему 3 сентября

(Казань, 3 сентября, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов сегодня начал день с шутки, опубликовав на своей страничке в Instagram традиционный вид Площади свободы с листком календаря. Согласно соцопросу Mail.ru Group, 3 сентября остается одним из самых популярных мемов в России, несмотря на то, что песне в исполнении Михаила Шуфутинского исполнилось уже 25 лет.

Согласно исследованию, больше трети россиян не знают, что 3 сентября принято петь одноименную песню Шуфутинского про перевернутый календарь. При этом подавляющему большинству (90%) тех, кто знаком с песней, нравятся связанные с ней мемы и шутки. Больше половины (56%) респондентов сами собираются в этот день проявить талант комиков и вовсю шутить про «костры рябин».

Любопытно, что ранее автор песни, композитор Игорь Николаев признался, что за этой датой ничего не стоит. «Мне, как автору текста песни “Третье Сентября”, конечно, льстит изобилие постов, мемов, хайпов и всевозможных вариаций на тему. Но, должен признаться, за этой датой ничего не стоит, просто строчка идеально легла на мелодию моего друга Игоря Крутого, а потом она обросла сюжетом, драмой и появилось даже второе сентября, где “было все у нас всерьез”. Так рождаются песни, те, которые надолго», – написал Николаев в своем Instagram.

Песня «Третье Сентября» была включена в альбом «Гуляй, душа», который вышел в 1994 году.

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