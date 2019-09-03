Опрос: Больше половины россиян сегодня собираются шутить про «третье сентября» и «костры рябин»

(Казань, 3 сентября, «Татар-информ»). Более половины (56%) россиян сегодня собираются петь про «третье сентября» и шутить про «костры рябин». Портал Mail.ru провел опрос о популярной песне «Третье сентября» в исполнении заслуженного артиста РФ Михаила Шуфутинского, сообщает ТАСС.

Так, среди любителей композиции мемы и шутки о ней одобряют 90% опрошенных. Кроме того, почти треть (31%) респондентов вообще не знают о своеобразной традиции петь в этот день про перевернутый календарь.

В этом году песня отмечает 25-летний юбилей. Альбом «Гуляй, душа», в который включена композиция, вышел в 1994 году. Музыку к ней написал Игорь Крутой, а слова — Игорь Николаев.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.