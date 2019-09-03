Роскачество предложило ограничить свободное использование маркировки «эко» и «био»

(Казань, 3 сентября, «Татар-информ»). Роскачество предложило ограничить свободное использование маркировки продуктов метками «био», «эко» и «фермерские», пишут Известия со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В Роскачестве считают, что понятия «эко» и «био» нужно приравнять к органической продукции, производимой без химических компонентов. Обозначение «фермерский» нуждается в определении, кроме того, для термина нужно прописать специальные требования, считают эксперты.

Сейчас такая маркировка не регулируется. Потребители ассоциируют эти понятия с натуральным происхождением товара, однако недобросовестный производитель может ввести их в заблуждение.

В Роскачестве считают, что в этом отношении верны принципы, установленные в Евросоюзе. Данные изменения предлагают закрепить в законе об органической продукции и создать соответствующие ГОСТы, а понятие «фермерский» отразить в техрегламенте о маркировке.

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