Facebook может отказаться от счетчика лайков

(Казань, 3 сентября, «Татар-информ»). В соцсети Facebook может появиться функция, которая скроет число лайков под постами в новостной ленте, пишут «Известия» со ссылкой на портал TechCrunch.

Функцию тестируют в приложении соцсети для Android. Пользователи не могут видеть, скольким людям понравилась запись, но при этом им доступен список отреагировавших.

«Интересно, что лайки или реакция на комментарии еще не спрятаны. Но это может быть связано с тем, что эта функция находится на ранней стадии разработки», — отметила эксперт TechCrunch Джейн Вонг.

Таким образом Facebook планирует защитить пользователей от проявлений зависти и уменьшить давление самоцензуры.

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