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Татар-информ

3 сентября 2019, 08:02

Общество

Росстат назвал число работающих женщин в России

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Общество

Росстат назвал число работающих женщин в России

Россиянке часто сфокусированы на семье и заботе о детях.

(Казань, 3 сентября, «Татар-информ»). В прошлом году в России были трудоустроены всего чуть более половины (53,2%) женщин, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Росстата.

По словам профессора кафедры корпоративного управления Высшей школы корпоративного управления РАНХиГС Елены Яхонтовой, такое малое число работающих россиянок объясняется тем, что они более сфокусированы на семье. Кроме того, в случае сокращения персонала женщины «как дискриминируемая категория» первыми попадают под увольнения, отметила эксперт.

У женщин также может быть ниже уровень профессионализма, а их таланты менее востребованы на рынке, добавила Яхонтова. «И хочется надеяться, что в определенной степени на данную статистику повлияли правительственные меры по стимулированию рождаемости, некоторое количество молодых женщин сфокусировано на семье и заботе о маленьких детях», — заметила она.

В целом в России работает 59,8% всего населения старше 15 лет, занятость мужчин составляет 67%. Уровень безработицы по стране в прошлом году составлял 4,8% от численности рабочей силы.

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